با حضور رئیس جمهور؛
امضای قراردادهای بزرگترین طرح جمعآوری گازهای مشعل
قراردادهای اجرای بزرگترین طرح ملی جمعآوری گازهای مشعل کشور در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و فروش گاز مشعل به شرکتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان با حضور رئیس جمهور امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آیینی که امروز شنبه با حضور آقای پزشکیان و بهصورت برخط برگزار شد، ۱۲ قرارداد اجرای بزرگترین طرح ملی جمعآوری گازهای مشعل کشور در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین فروش گاز مشعل به شرکتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان به امضا رسید.
بر اساس این قراردادها که با مشارکت شرکتهای داخلی و بینالمللی و با رویکرد توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری از طرف شرکتهای خارجی به امضا رسید، در ۱۸ ماه آینده با سرمایه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار، عملیات جمعآوری گازهای همراه نفت (فلر) در گستره عملیاتی مناطق عملیاتی آغاجاری، اهواز، مسجدسلیمان و گچساران انجام خواهد شد؛ اقدامی که بهمنظور صیانت از سرمایههای ملی، کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و کمک به رفع ناترازی انرژی کشور در قالب بزرگترین طرح جمعآوری گازهای مشعل کشور، تعریف شده است.
این طرح ملی که با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی کشور و حضور فعال بخش خصوصی اجرا میشود، دستاوردهای قابل توجه از جمله «خاموشی حدود ۳۰ مشعل در ۱۱ واحد بهرهبرداری»، «جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز فلر»، «ایجاد بیش از ۵۵۰ میلیون دلار درآمد سالانه»، «تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی در سال و تأمین خوراک پایدار صنایع پتروشیمی» و «تزریق ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سبک در روز به شبکه سراسری و کمک چشمگیر به تأمین انرژی در فصول سرد سال» را به همراه خواهد داشت.
این طرح، افزون بر مزایای اقتصادی و صنعتی، گامی مهم در جهت ارتقای شاخصهای محیطزیستی و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز کشور بهشمار میآید.
آقای پزشکیان در این آیین، ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت نفت برای ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در طرحهای راهبردی کشور، بر ضرورت اجرای دقیق و فوری این طرحها تأکید کرد و گفت: برای حفظ سرمایههای ملی، حتی یک روز نیز نباید از دست برود. اگر امکانپذیر باشد که به باور من امکانپذیر است، باید این طرحها زودتر از موعد مقرر به نتیجه برسند.
رئیس جمهور با توجه به اهمیت جمعآوری کامل مشعلهای سوزاننده گاز، اظهار داشت: نباید بگذاریم که مشعلها بهصورت روزانه و در برابر چشم ما سرمایههای ملی را بسوزانند. طرحهای تکمیلی برای این هدف باید سریع به دولت ارائه و تصویب شوند.
آقای پزشکیان، همچنین با قدردانی از مشارکت شرکتهای بخش خصوصی در اجرای طرح جمعآوری گازهای مشعل، همکاری سازنده میان دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، را پشتوانهای مهم برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح بزرگ دانست و تصریح کرد: در مسیر اجرای این طرحهای ملی، اگر با هر مشکلی روبرو شدید، به مکاتبه بسنده نکنید و وارد چرخه کاغذبازی اداری نشوید؛ مستقیم با دفتر ریاست جمهوری تماس تلفنی بگیرید تا همان روز، موضوع حل شود.