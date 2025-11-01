پخش زنده
استاندار گیلان گفت: بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای نهضت ملی، مسکن جوانان، حمایتی و مسکن مهر در استان در حال اجراست که بخشی از آنها با رفع موانع اداری و تکمیل زیرساختها تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در جلسه شورای مسکن استان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند اجرای طرحهای مسکن گفت: تاکنون بیش از ۸۰ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن گیلان ثبتنام کردهاند که از این میان، حدود ۳۰ هزار نفر در طرحهای بازآفرینی شهری مشارکت دارند.
وی افزود: با توجه به قیمت مناسب زمین در بافتهای هدف بازآفرینی، اجرای پروژهها در این مناطق از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار است.
استاندار گیلان با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژهها مربوط به تخصیص زمین، صدور مجوز ارتفاع و هماهنگی بین دستگاههاست، گفت: رفع این موانع در دستور کار جدی دستگاههای مرتبط قرار دارد.
حقشناس با اشاره به تقاضای سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تصریح کرد: هر سال به میزان تقاضای مسکن افزوده میشود، اما عرضه متناسب با آن رشد نکرده است و در صورت تداوم این روند، فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها در بخش تأمین مسکن هزینه میشود، گفت: مشکلات حوزه مسکن با تصمیمهای اداری حل نخواهد شد و همه دستگاهها باید بهصورت میدانی و هماهنگ در اجرای پروژهها مشارکت کنند.
استاندار گیلان با تأکید بر اهتمام دولت برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن گفت: دستگاههای متولی از جمله بنیاد مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی باید مبالغ پرداختی متقاضیان را متناسب با نرخ روز و شرایط تورمی تنظیم کنند تا عدالت میان خریداران رعایت شود.
هادی حقشناس همچنین از دستور برای تفکیک و دستهبندی دقیق پروژهها خبر داد و افزود: بانکها موظف شدهاند تسهیلات طرحهایی را که قابلیت بهرهبرداری در سال جاری دارند، در موعد مقرر پرداخت کنند.
وی در پایان گفت: بخشی از واحدهای مسکونی با رفع موانع اداری تا پایان امسال آماده تحویل میشود و بقیه نیز با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن تا سال آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.