رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی گفت: برای مقابله با تهدیدات زیستمحیطی، مناطقی از بخش غربی تالاب بینالمللی انزلی از گیاه مهاجم سنبل آبی پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدحسن جعفری گفت: عملیات پاکسازی بخش غربی تالاب بین المللی انزلی، با حضور قایقرانان محلی، کارکنان حفاظت محیط زیست انزلی، محیطبانان پاسگاههای حفاظتی و کارشناسان اداره حفاظت و احیای تالابهای اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان انجام شد.
وی از پاکسازی این منطقه به ۲ روش ماشینی و دستی خبر داد و افزود: دستگاه دروگر سنبل آبی با بهره گیری از تخصص کارشناسان بومی، بخشی از سنبلهای آبی در تالاب انزلی را پاکسازی کرد و گروههای داوطلب و محیط بان، بقیه این گیاه مهاجم را در شرایط بارانی، به صورت دستی جمع آوری کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی گفت: سنبل آبی به عنوان یکی از گونههای مهاجم، تهدیدی جدی برای اکوسیستم تالابها محسوب میشود و گسترش آن موجب اختلال در تعادل زیستی، کاهش تنوع گونههای گیاهی و آبزیان و انسداد مسیرهای آبی میشود که اقدامات کنترلی و پاکسازی آن در قالب برنامههای پدافند غیرعامل، نقش مؤثری در حفظ پایداری زیست بوم تالاب بین المللی انزلی دارد.
سید حسن جعفری افزود: این برنامه با هدف ارتقاء تابآوری محیط زیست در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی و همچنین تقویت مشارکت مردم برای حفاظت از منابع طبیعی و مدیرت حجم آب تالاب اجرا شد.