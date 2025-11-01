تخصیص ۱۰۵ میلیارد ریال برای تجهیز مراکز قرآنی بوشهر
معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از تجهیز مراکز فرهنگی و قرآنی استان در سال گذشته با اعتبار ۱۰۵ میلیارد ریال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ایمان رنجبر با تأکید بر اهمیت و جایگاه مراکز فرهنگی و قرآنی در مناطق شهری و روستایی گفت: این مراکز به عنوان یکی از مراکز اصلی، نقش مهمی در توسعه فرهنگ دینی و تقویت پیوندهای اجتماعی در جامعه ایفا میکنند.
وی توجه ویژه به مراکز فرهنگی و قرآنی را از اولویتهای مهم تبلیغات اسلامی استان برشمرد و افزود: بر همین اساس در راستای تقویت و حمایت این مراکز در سال ۱۴۰۳ تجهیزات مورد نیاز آنان از جمله تجهیزات صوتی و تصویری، رسانه، رایانه، میز و صندلی، کولر و سایر اقلام تهیه و بین مراکز هدف در ده شهرستان استان توزیع شد.
معاون اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر عنوان کرد: تجهیز مراکز فرهنگی و قرآنی استان با اعتبار ۱۰۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اجرا شد.