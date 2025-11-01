سرپرست اداره ورزش و تندرستی از برگزاری چالش گام‌های طلایی در حوزه ورزشی خبر داد و گفت: این رویداد در سطح دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگانی که بیشترین گام را در مدت سه ماه بردارند، جایزه ویژه دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی احسانی گفت: اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، طرح ملی «چالش گام‌های طلایی (۲)» را با شعار «دانشگاه پویا، جامعه سالم» برگزار می‌کند.

وی هدف این طرح را ترویج ورزش همگانی، افزایش تحرک بدنی و ارتقای سلامت جسمی و روانی در جامعه دانشگاهی کشور دانست و ادامه داد: در دنیای امروز، اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در ارتقای سلامت جسم و روان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سبک زندگی سالم بر کسی پوشیده نیست. با این حال، کم‌تحرکی به یکی از معضلات جدی جوامع مدرن تبدیل شده است؛ به‌ویژه در میان دانشجویان که بیشتر زمان خود را صرف فعالیت‌های علمی و مطالعاتی می‌کنند.

احسانی اظهار کرد: در چنین شرایطی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزار‌های دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در ترغیب افراد به ورزش و افزایش تحرک ایفا کند. اپلیکیشن «گامیران» به‌عنوان یک پلتفرم هوشمند گام‌شمار، بستری مناسب برای طراحی و اجرای رویداد‌های ورزشی فراهم کرده است که با ترکیب فناوری، بازی‌سازی و فعالیت بدنی، تجربه‌ای جذاب و انگیزشی برای کاربران ایجاد می‌کند.

وی افزود: ایده برگزاری این طرح در ابتدا با پیشنهاد اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اجرای برنامه‌ای ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه مطرح شد که پس از بررسی و استقبال، سازمان امور دانشجویان اجرای آن را به‌صورت ملی و برای همه دانشگاه‌های کشور گسترش داد.

رئیس اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهداف کلان این رویداد خاطرنشان کرد: افزایش سطح فعالیت بدنی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در جامعه دانشگاهی ایران از طریق ابزار‌های دیجیتال و رقابت‌های انگیزشی در اپلیکیشن گامیران، افزایش مشارکت جامعه دانشگاهی در فعالیت‌های بدنی روزانه و تقویت رقابت سالم میان دانشگاه‌های سراسر کشور از جمله اهداف اصلی این طرح به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جزئیات اجرای طرح گفت: چالش گام‌های طلایی به‌صورت سه‌ماهه برگزار می‌شود و دانشگاه‌ها برای کسب عنوان «دانشگاه برتر» بر اساس مجموع گام‌های ثبت‌شده رقابت می‌کنند. کاربران نیز به‌صورت فردی در چالش «قهرمان گام‌ها» شرکت دارند و هر شرکت‌کننده باید حداقل سه روز در هفته، روزانه ۷۰۰۰ گام ثبت کند. رتبه‌بندی زنده دانشگاه‌ها و کاربران در اپلیکیشن گامیران نمایش داده می‌شود.

احسانی ادامه داد: این چالش در دو سطح برگزار می‌شود؛ رقابت دانشگاهی که بر اساس تعداد اعضای فعال و مجموع گام‌های ثبت‌شده تعیین می‌شود و رقابت انفرادی که میان استادان، کارکنان و دانشجویان برای کسب عنوان «قهرمان گام‌ها» انجام می‌شود. وی تأکید کرد که تنها دانشگاه‌هایی که حداقل ۵ درصد از جمعیت دانشجویی آنها در مسابقه شرکت کرده باشند، در رتبه‌بندی نهایی قرار خواهند گرفت.

وی جوایز این دوره را نیز تشریح کرد: رتبه اول دانشگاه‌ها، تندیس «گام‌آفرین طلایی» و مبلغ یک میلیارد ریال؛ رتبه دوم، تندیس گام‌آفرین نقره‌ای و ۷۰۰ میلیون ریال؛ و رتبه سوم، تندیس گام‌آفرین برنزی و ۵۰۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند.

احسانی درباره جوایز فردی گفت: افرادی که در طول یک ماه، هفته‌ای حداقل سه روز و هر روز ۷۰۰۰ گام بردارند، در فهرست برندگان ماهانه قرار می‌گیرند و به ۱۴ نفر مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد. همچنین افرادی که در طول سه ماه، هر هفته سه روز و هر روز ۷۰۰۰ گام بردارند، در فهرست برندگان نهایی قرار می‌گیرند که به ۲۰ نفر به قید قرعه مبلغ ۳۰ میلیون ریال اهدا می‌شود. به این ترتیب، به تعداد ۱۴ دانشجو، ۳ کارمند و ۳ عضو هیئت علمی جایزه تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: برای شرکت‌کنندگان برتر سه ماهه، دوچرخه و تندیس گام‌های طلایی نیز اهدا خواهد شد تا انگیزه حضور در برنامه و ادامه فعالیت بدنی حفظ شود. ۲۰ دوچرخه به تعداد ۱۴ دانشجو، ۳ کارمند و ۳ عضو هیئت علمی جایزه تعلق خواهد گرفت.

در پایان، احسانی با اشاره به همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی و اداره ورزش و تندرستی گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بین استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه نیز به ۳ نفر برتر، ساعت هوشمند اهدا خواهد کرد.