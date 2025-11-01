به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برق گرفتگی فردی در پل شهر چمخاله لنگرود، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران کلانتری ۱۳ چاف و چمخاله و نیرو‌های امدادی در محل و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، مردی ۴۳ ساله که در حال جابه جایی کانکس با جرثقیل بوده، بر اثر بی‌احتیاطی دچار برق گرفتگی شد و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود گفت: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و جسد این مرد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.