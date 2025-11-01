

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ علی اسدالهی گفت:در پی اعلام مرکز فوريت‌های پليسی ۱۱۰ مبنی بر تيراندازی به سمت اماکن خصوصی در الیگودرز رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پليس امنيت عمومی اين شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اليگودرز افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیش ، عامل تيراندازی شناسايی و برای سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضایی شد.

وی گفت:در بازرسی از مخفيگاه متهم يک قبضه کلت کمری به همراه خشاب و چهار عدد فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.



