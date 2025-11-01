به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علی زنگنه نیا گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه خسروشیرین هنگام گشت زنی در آزاد راه شاهچراغ، به دو خودرو پژو پارس و ۴۰۵ مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از قسمت صندوق عقب و صندلی عقب هر دو خودرو، ۶۴ کارتن حاوی ۶۳ هزار فندک بدون مجوز و مدارک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.