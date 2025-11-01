پخش زنده
تفاهم نامه بزرگترین طرح جمع آوری گازهای مشعل کشور در خوزستان با حضور مجازی رئیس جمهور به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در اجرای این طرح با جلوگیری از هدر رفت ثروت ملى از طریق جمع آورى ٥٢٠ میلیون مکعب در روز، خوراک پایدار براى پتروشیمىها و پالایشگاه هاى گاز تامین میشود و آلاینده هاى زیست محیطی کاهش و کیفیت هوا بهبود مییابد.
حمید بورد با بیان اینکه با راه اندازی این طرح افزون بر یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلى فراهم و کمک به رفع ناترازى و انرژى در کشور خواهد شد افزود: بزرگترین طرح جمع آوری گازهای مشعل در کشور با استفاده از دانش بومی و توسط شرکتهای دانش بنیان انجام خواهد شد.
او استفاده حداکثرى از کالاها و تجهیزات داخلى و تاسیسات سریع الاحداث را از جمله ویژگیهای این طرح دانست و گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۶ بیش از ۹۰ درصد از گازهای مشعل در استان خوزستان جمع آوری میشود.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: با بهره برداری از این طرح شاهد تزریق گاز به میزان ۲۰۰ میلیون فوت به شبکه گاز رسانی کشور و تولید ۸۰۰ هزار تن گاز برای خوراک پتروشیمیها خواهیم بود و از انتشار ۳۰ هزار تن گاز گلخانهای جلوگیری میشود.