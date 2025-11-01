به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمد وصال افزود: نمایشگاه کار، توسعه مهارت‌های شغلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای دانشجویان از جمله اهداف کلیدی دانشگاه صنعتی شریف است و این هدف طی بیش از یک دهه گذشته به‌خوبی دنبال شده و بخش جدایی‌ناپذیر سیاست دانشگاه در جهت افزایش اشتغال‌پذیری دانشجویان به شمار می‌رود.

وی گفت: نمایشگاه کار بستری فراهم می‌کند تا شرکت‌ها چه دولتی و چه خصوصی، چه فعال در فناوری‌های نوین و چه در حوزه‌های سنتی‌تر و صنعتی بتوانند با برجسته‌ترین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور در دانشگاه صنعتی شریف آشنا شوند. از سوی دیگر، این فرصت‌ها باعث افزایش انگیزه دانشجویان برای ماندن و خدمت در کشور می‌شود و آنان می‌توانند شغلی متناسب با مهارت‌ها و علاقه‌مندی‌های خود بیابند.

وصال با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در برگزاری این رویداد گفت: سال گذشته بیش از ۳ هزار رزومه دریافت شد و بیش از ۵۰۰ موقعیت شغلی در این نمایشگاه ارائه و آگهی شد. این آمار قابل توجه، نمایشگاه کار را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم سالانه دانشگاه تبدیل کرده است.

معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه خاطرنشان کرد: دانشگاه در نظر دارد بحث اشتغال‌پذیری را از مراحل ابتدایی تحصیل توسعه دهد. هدف ما این است که دانشجویان ابتدا به خودآگاهی شغلی برسند و سپس با شناخت بهتر مهارت‌ها و علایق خود، روی مهارت‌هایی که مورد نیاز بازار کار است سرمایه‌گذاری کنند. این مسیر در قالب مرکز ارتقای شغلی و هدایت شغلی دانشگاه دنبال خواهد شد.

وی افزود: نمایشگاه کار دانشجویان را بیش از پیش متوجه ضرورت یادگیری مهارت‌های مکمل می‌کند. صرف درس‌خواندن، بدون برخورداری از مهارت‌های کاربردی مانند توانایی ارتباط مؤثر، کافی نیست. دانشجویان باید روی شخصیت و مهارت‌های فردی خود سرمایه‌گذاری کنند.

وصال با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان در نمایشگاه گفت: سال گذشته حدود ۲۷ شرکت در نمایشگاه حضور داشتند، اما امسال این رقم به حدود ۳۴ سازمان افزایش یافته است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ فرصت شغلی از سوی شرکت‌ها اعلام خواهد شد؛ البته معمولاً شرکت‌ها تا حدود یک هفته پیش از رویداد، موقعیت‌های شغلی خود را بارگذاری می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف اظهار کرد: دانشگاه شریف با نهادهای مختلف ارتباط دارد و به‌طور غیررسمی پایش‌هایی درباره وضعیت شغلی فارغ‌التحصیلان انجام می‌شود. برخلاف تصور عمومی، بسیاری از فارغ‌التحصیلان شریف در داخل کشور مشغول به کار هستند. مسئله اصلی یافتن مناسب‌ترین شغل برای هر فرد و یافتن بهترین فرد برای هر شغل است که این فرایند تطبیق یا “مچینگ” در نمایشگاه کار به‌خوبی محقق می‌شود.

گفتنی است: پانزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف از ۱۸ تا 20 آبان‌ماه جاری در سالن استاد جباری دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://iranjobfair.com/sharif مراجعه نمایند.