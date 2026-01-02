پخش زنده
امروز: -
به منظور کاهش مصرف انرژی ، مدیران دستگاههای اجرایی استان سمنان به خاموش کردن سیستمهای گرمایشی، روشنایی و تجهیزات غیر ضرور در روزهای تعطیل ملزم هستند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حسین زیاری مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری سمنان با اشاره به تعطیلات پایان هفته و همچنین تعطیلی رسمی روز شنبه، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف انرژی نقش مستقیمی در افزایش بهرهوری و تداوم ارائه خدمات مناسب دارد، افزود: بر این اساس، دستگاههای اجرایی استان موظفند در ایام تعطیل، نسبت به خاموش کردن سیستمهای گرمایشی، روشنایی و تجهیزات غیرضروری در ساختمانهای اداری اقدام کنند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری سمنان افزود: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این موضوع، به طور مستقیم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و انتظار میرود مدیران برای اجرای دقیق این موضوع اهتمام داشته باشند.
وی تصریح کرد: بدیهی است در صورت رعایت نشدن و اجرا نکردن الزامات اعلامشده، مطابق قوانین و مقررات مربوطه، با دستگاههای متخلف برخورد خواهد شد.