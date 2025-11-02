پخش زنده
فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری متهم و کشف ۲۵ فقره کلاهبرداری با ارائه رسیدهای جعلی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیاصغر محمدپور گفت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری با ارائه رسیدهای جعلی از مغازهداران در شهرستان جهرم، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی متهم را شناسایی و وی را در یکی از محلههای این شهرستان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی جهرم بیان کرد: این متهم ۳۷ ساله تاکنون به ۲۵ فقره کلاهبرداری به مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون ریال به شیوه خرید کالا و ارائه رسیدساز جعلی اقرار کرده است.
سرهنگ محمدپور در پایان اضافه کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.