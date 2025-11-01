پخش زنده
واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران ساختمانی درگلبهار، ۱۳ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور گلبهار گفت: این حادثه امروز بر اثر برخوردچرخ عقب خودرو با چاهک فاضلاب شهری رخ داد که سبب شد مینی بوس با ۱۲ کارگریکی ازکارخانههای شهرک صنعتی چناران واژگون شد.
سرهنگ صادق مقیمیزاده افزود: برای امدادرسانی به مصدومان سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ مشهد به محل حادثه اعزام شد.
وی اشاره کرد: ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی مشهد و ۲ مصدوم دیگر به بیمارستان ثامن الائمه چناران منتقل شدندکه حال بیشتر مصدومان خوب است وبه صورت سرپایی مداوا شدهاند.