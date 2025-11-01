معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان، از تلاش امدادگران برای نجات ۱۰ نفر که به دلیل سرما و تاریکی شب در جنگل‌های روستای شیرمشه گرفتار شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهرگان با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۲۰ شامگاه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴، گزارش مردمی مبنی بر مفقود شدن ۱۰ گردشگر در کیلومتر ۴۴ جاده زنجان – چورزق، جنگل‌های روستای شیرمشه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات از پایگاه کوهستان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات استان ادامه داد: با تلاش امدادگران، ۱۰ نفر از افراد مفقودشده که به دلیل سرما و تاریکی شب در جنگل گرفتار شده بودند، شناسایی و به سلامت به محل امن منتقل شدند.