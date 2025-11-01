به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاطت محیط زیست کارون گفت :این فیلم روایت کننده نگرانی یک دختر بچه هورنشین است که به علت مشکلات زیست محیطی، زندگی آنها به خطر افتاده است.

ظاهری افزود : فیلم بنت الهور(دختر هور) توانست بهترین کارگردانی و تدوین جشنواره بین المللی نیسان عراق را در میان 23 اتر برگزیده کسب نماید.

وی ادامه داد : از جمله عوامل این فیلم آمنه ناصری(کارگردان) برهانی(تصویربردار)، مرام ناصری،محمد حزبه، عباس ظاهری، محمد رضا یلالی و ناجی طالقانی (بازیگران) می باشند.