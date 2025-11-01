پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان سمنان : مسئولان امکانات تهذیب ، تحصیل و ورزش دانش آموزان را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در آستانه یوم الله ۱۳ آبان رور دانش آموز، نشست حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان با نمایندگان تشکل های دانش آموزی و دانش آموزان نخبه شهرستان شاهرود برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مطیعی در این مراسم گفت: حضور مسئولان در جلسات با دانش آموزان برای رشد و پیشرفت دانش آموزان که سرمایه های کشور هستند بسیار مفید است.
حجت الاسلام و المسلمین مطیعی با بیان اینکه باید امکانات تحقق توصیه رهبر معظم انقلاب به دانش آموزان مبنی بر تهذیب، تحصیل و ورزش فراهم شود تصریح کرد : دانش آموزان تفکر و اندیشه خود را عمیق کنند.