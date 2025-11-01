به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در آستانه یوم الله ۱۳ آبان رور دانش آموز، نشست حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان با نمایندگان تشکل های دانش آموزی و دانش آموزان نخبه شهرستان شاهرود برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی در این مراسم گفت: حضور مسئولان در جلسات با دانش آموزان برای رشد و پیشرفت دانش آموزان که سرمایه های کشور هستند بسیار مفید است.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی با بیان اینکه باید امکانات تحقق توصیه رهبر معظم انقلاب به دانش آموزان مبنی بر تهذیب، تحصیل و ورزش فراهم شود تصریح کرد : دانش آموزان تفکر و اندیشه خود را عمیق کنند.