نمایندگان استان فارس در چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش نوجوانان و جوانان ایران جونیور با کسب پنج عنوان برتر در بخش دختران و پسران، عملکردی موفق از خود به‌جا گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش نوجوانان و جوانان (ایران جونیور) ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ورزشکاران استان فارس در بخش دختران و پسران عناوین ارزشمندی را کسب کردند.

تیانا تورانی در رده سنی زیر ۱۵ سال دختران به مقام نخست دست یافت، امیرعلی قاسمی‌نژاد در رده سنی زیر ۱۳ سال پسران به مقام دوم رسید. همچنین ثمین حسن‌پور (زیر ۱۹ سال)، عسل محمدی (زیر ۱۷ سال) و السا زارعیان (زیر ۱۳ سال) در بخش دختران موفق به کسب مقام سوم شدند.

در بخش فنی و اجرایی نیز سه نماینده از شیراز حضور داشتند. مهدی مختاری به‌عنوان ارزیاب و ناظر داوری، نگاره پورصالحی به‌عنوان سرپرست فنی بخش دختران و علی قاسمی در سمت داور مسابقات نقش‌آفرینی کردند.