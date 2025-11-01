پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مدیرکل نمونه کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، به پاس خدمات ارزشمند و تلاشهای مؤثر در زمینه پویایی و تقویت یگان حفاظت سازمان، همچنین نقشآفرینی در تحقق اهداف زیستمحیطی دولت وفاق ملی، به عنوان مدیرکل نمونه کشور در سال ۱۴۰۴ برگزیده شد.
شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،همچنین در لوح اهدایی خود افزوده است:
این انتخاب، بیانگر نقش مؤثر مجموعه محیط زیست خراسان رضوی در صیانت از سرمایههای طبیعی و پیشبرد برنامههای زیستمحیطی کشور است.