رئیس کارگروه نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی مجلس گفت: در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، عملکرد وزارت نفت در زمینه جمعآوری گازهای مشعل نسبت به هدفگذاری انجامشده بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مالک شریعتی نیاسر در آیین امضای ۱۲ قرارداد فروش و جمعآوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب با تأکید بر اهمیت این پروژهها اظهار کرد: این اقدام در کنار پیگیری مستمر موضوع از سوی نمایندگان مردم در مجلس، نمادی از وفاق میان دولت و مجلس به حساب میآید، زیرا طرحهای مهم و اولویتدار کشور در چنین فضایی بهتر پیش میروند و نتیجه ملموستری خواهند داشت.
وی با اشاره به عملکرد وزارت نفت در اجرای برنامه هفتم توسعه افزود: در موضوع جمعآوری گازهای مشعل، وزارت نفت از نظر سرعت رشد در اجرای تکالیف مرتبط با حوزه انرژی، رتبه نخست را در میان دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است؛ بر اساس ارزیابیهای انجامشده که هفته آینده در صحن مجلس قرائت میشود، در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، عملکرد این وزارتخانه در زمینه جمعآوری گازهای مشعل نسبت به هدفگذاری انجام شده، بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است.
رئیس کارگروه نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت دستیابی به هدفگذاریهای صورت گرفته در زمینه جمعآوری گازهای مشعل گفت: بهدلیل عقبماندگی دو دههای در این بخش، نیاز به تلاش مضاعف داریم، اما سرعت عمل وزارت نفت بسیار امیدوارکننده است؛ همچنان که در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز روند رشد قابل توجهی مشاهده میشود و این موضوع میتواند الگویی برای سایر بخشها باشد تا عقبماندگیهای خود را جبران کنند.
واگذاری جمعآوری گازهای مشعل به بخش خصوصی واقعی
شریعتی واگذاری پروژهها به بخش خصوصی را دستاورد مهم قراردادهای فروش و جمعآوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب دانست و تأکید کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند، اگر این واگذاریها بهدرستی و به بخش خصوصی واقعی انجام شود، میتواند تحولی اساسی در صنعت نفت رقم بزند.
وی در پایان تصریح کرد: امروز همدلی و همراهی خوبی میان مجلس، دولت و فعالان بخش خصوصی وجود دارد و با استمرار این همکاری، میتوان امیدوار بود که عقبماندگیهای گذشته در حوزه انرژی با سرعت بیشتری جبران شود.