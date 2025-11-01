پخش زنده
فرماندار بروجرد از انسداد ۴۲ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛قدرت الله ولدی گفت:بروجرد با مسدودسازی ۴۲ حلقه چاه غیرمجاز در ۶ماهه نخست امسال،رتبه نخست استان را در برخورد قانونی با برداشتهای غیرمجاز دارد.
فرماندار بروجرد با اشاره به برخورد قانونی با چاههای غیرمجاز افزود:همچنین در این مدت ۷۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان پر شده است .
ولدی گفت:همچنین نیمه ی نخست امسال ۲۰ کنتور هوشمند بر چاههای کشاورزی شهرستان نصب شد که این اقدام گامی موثر در کنترل مصرف، پایش برداشت و صیانت از سفرههای زیرزمینی است .
وی با قدردانی از دستگاه قضایی شهرستان و تلاشهای دیگر دستگاههای اجرایی گفت:باید با همکاری بینبخشی در راستای مقابله با چاههای غیرمجاز تلاش کنیم تا از برداشت بیرویه و غیرقانونی جلوگیری شود.
ولدی خواستار بهروزرسانی آمار اراضی کشاورزی،چاهها و اجرای احکام صادره شد و بیان کرد: با آمار دقیق و برنامهریزی بهموقع میتوان در راستای مقابله با افراد سودجو و مقابله با کشت محصولات آبدوست و رعایت الگوی کشت اقدام کرد.