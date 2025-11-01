پخش زنده
در حکمی از وزیر جهاد کشاورزی، «علی کیانیراد» به سمت سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در رم منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این حکم آمده است؛ در راستای تحقق اهداف، برنامههای پیشرفت، توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور و با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، انتظار است ضمن هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در رم و دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت متبوع؛ نسبت به تعامل مناسب با کلیه دستگاههای داخلی مرتبط با موضوعات فائو و آژانسهای مرتبط؛ از طریق تبادل دستاوردهای علمی، دانشی و تجربهای ایران در بسترهای فراهم شده فائو با دیگر کشورهای عضو این سازمان و همسو با جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را به عمل آورید.
همچنین امید است با اتکال به خداوند متعال در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و منشور اخلاقی کارگزاران دولت برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انجام امور و وظایف محوله موفق و موید باشید.