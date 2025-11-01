به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خانم «نجمه ابویی» چهارمین بارداری خود را طی می‌کرد و در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به‌دلیل زیاد بودن آب دور جنین در بیمارستان بستری شد.

پس از انجام سونوگرافی مشخص شد وضعیت جنین مناسب زایمان طبیعی نیست، بنابراین پس از بررسی‌های لازم، در تاریخ ۲۹ مهر عمل سزارین انجام شد و مادر و نوزاد هر دو در سلامت کامل از بیمارستان مرخص شدند.

سه روز بعد (۴ آبان)، مادر با درد و نفخ شکم و تهوع دوباره به بیمارستان مراجعه کرد. پزشکان او را بستری و بررسی کردند و احتمال گرفتگی روده مطرح شد، اما در بررسی‌ها مشکل خاصی دیده نشد.

شب پنجم آبان به‌طور ناگهانی حال بیمار نامساعد شد که بلافاصله اقدامات درمانی و مشاوره‌های تخصصی انجام و تصمیم به اعزام ایشان به بیمارستان شهید صدوقی گرفته شد.

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آن مرحومه به اطلاع مردم عزیز می‌رساند که با توجه به مهم بودن موضوع مرگ مادر برای دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، جلسات بررسی فوت مادر، بزودی برگزار و روند درمان، توسط مسئولان دانشگاه به طور کامل، تحلیل می‌شود.

همچنین نتیجه به خانواده مرحومه، اعلام و با تایید آنها به مردم عزیز اطلاع رسانی می‌شود.

لازم به ذکر است مرجع رسیدگی به شکایات و تشخیص قصور پزشکی، سازمان نظام پزشکی بوده و طبق قانون، اقدام لازم صورت خواهد گرفت.