استاندار خراسان جنوبی:پدافند غیرعامل، سپر دفاعی جامعه در برابر تهدیدات نوین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در مراسم محوری گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با بیان اینکه پدافند غیرعامل یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای امنیت ملی و افزایش تاب آوری است گفت: دشمن امروز علاوه بر ابزارهای نظامی، از ظرفیتهای جنگ شناختی، فشار اقتصادی و تهدیدات نرم برای ضربه زدن به استفاده میکند که آگاه سازی ضروری است.
هاشمی با قدردانی از تلاشهای معلمان، مدیران مدارس و دستاندرکاران برگزاری این برنامهها گفت: استمرار آموزشها و فعالیتهای عملی در حوزه پدافند غیرعامل، به نهادینهشدن فرهنگ پیشگیری، ایستادگی و خودباوری در جامعه منجر خواهد شد.
وی افزود: نمایشگاهها، پروژههای دانشآموزی و تولیدات رسانهای جوانان استان، بازتاب ظرفیت بالای آنان در حوزه خلاقیت، فناوری و هنر برای تبیین مفاهیم امنیتی و فرهنگی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز گفت: نقش آموزش و پرورش در پدافند غیرعامل از کلاس درس و از جایی آغاز میشود که معلمان بذر آگاهی، تفکر نقاد و مسئولیتپذیری را در دل و ذهن دانشآموزان میکارند.
مرتضوی با اشاره به برنامههای هفته پدافند غیرعامل گفت: در مدارس استان آیینهای نمادین، نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی، مسابقات نقاشی و تولید محتوا، نشستهای تخصصی با محوریت تهدیدات نوین و امنیت سایبری و رزمایشهای نمادین برگزار شده است.
در این مراسم از تمثال شهید سردار سرلشکر کاظمی رونمایی شد.