به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مانور پدافند غیرعامل در سد و نیروگاه سیمره که با مشارکت ۱۶۵ نیروی عملیاتی و ۳۷ دستگاه ماشین‌آلات امدادی و خدماتی انجام گرفت؛ دستگاه‌های زیرساختی استان ایلام در قالب رزمایشی مشترک، هماهنگی و نحوه ارائه خدمات در شرایط بحرانی را تمرین کردند.

سیدمحمدعلی کاکی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایلام، هدف از برگزاری این مانور را ارزیابی نیرو‌های عملیاتی و شناسایی چالش‌های احتمالی در زمان بروز تهدیدات دانست و از عملکرد مطلوب تیم‌های تخصصی استانی ابراز رضایت کرد.

ولی‌الله ناصری، مدیرکل توزیع برق استان نیز گفت: با شبیه‌سازی شرایط اضطراری، زمینه ارتقای آرامش و امنیت جامعه فراهم می‌شود.

مهدی رضایی، مدیر اجرایی و مدیر امور بهره‌برداری سد و نیروگاه سیمره نیز با اشاره به اهمیت این مجموعه گفت: سد و نیروگاه سیمره با ارتفاع ۱۸۰ متر و ظرفیت نیروگاهی ۴۸۰ مگاوات، سالانه حدود ۶۷۳ گیگاوات ساعت انرژی تولید می‌کند و نقش مهمی در کنترل سیلاب‌ها، توسعه منطقه و ایجاد اشتغال دارد.

سد و نیروگاه سیمره به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های برق‌آبی کشور در مرز استان‌های ایلام و لرستان واقع شده و از طرح‌های مهم ملی در حوزه انرژی و پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.