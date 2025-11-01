پخش زنده
معاون وزیر ارتباطات به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در پیامی، هفته پدافند غیرعامل را یادآور اهمیت هوشمندی، پیشبینی و تابآوری در برابر تهدیدات نوین دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پیام بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت آمده است:
«هفته پدافند غیرعامل یادآور اهمیت هوشمندی، پیشبینی و تابآوری در برابر تهدیدات نوین است. در عصر تحول دیجیتال، صیانت از زیرساختهای حیاتی ارتباطی و اطلاعاتی کشور نهتنها یک ضرورت فنی، بلکه ضامن امنیت ملی و استمرار خدمات دیجیتال به شهروندان است.
شرکت ارتباطات زیرساخت با رویکردی یکپارچه، ارتقای پایداری زیرساختها، مقاومسازی سامانههای ارتباطی و توسعه توان داخلی در حوزه امنیت سایبری را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
در این هفته، ضمن گرامیداشت تلاشهای ارزشمند همه متخصصان و فعالان حوزه پدافند غیرعامل، بر این باوریم که تحقق «ایران هوشمند و پایدار» تنها با همکاری همه نهادها و همراهی مردم در حفظ و صیانت از زیرساختها و داراییهای دیجیتال کشور امکانپذیر است.
بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت»