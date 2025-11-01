رئیس جمعیت هلال احمر در پنجمین کنگره بین‌المللی «سلامت در اربعین» از اجرای ۸ اصل اساسی در اربعین حسینی امسال و در عملیات بزرگ خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این کنگره، با اشاره به برگزاری موفق مراسم امسال، این رخداد را نمادی از ایمان، اعتدال و باور‌های دینی مردم ایران دانست و تأکید کرد: اربعین امسال از نظر خدمت‌رسانی، کیفیت برگزاری و نظم اجتماعی با شکوه‌تر از هر سال دیگر برگزار شد. این موضوع حاصل همدلی همه دست‌اندرکاران و مردم است.

دکتر کولیوند، در تشریح سیاست‌ها و چارچوب‌های اجرایی خدمت‌رسانی در اربعین حسینی، از تدوین و اجرای «هشت اصل اساسی برای مدیریت و تعمیق خدمات اربعین» خبر داد و گفت این اصول با هدف ارتقای سطح هماهنگی، فرهنگی، انسانی و بین‌المللی شکل گرفته و در عمل توانسته مسیر خدمت‌رسانی را متحول سازد.

هماهنگی بین بخشی و نظم، انضباط و امنیت

وی گفت: مهم‌ترین محور اربعین، وحدت مدیریتی است؛ هماهنگی میان نهادها، دستگاه‌ها، و سازمان‌های امدادی، خدماتی، فرهنگی و امنیتی باید به صورت یک شبکه هماهنگ عمل کند. امسال این اصل در میدان عمل محقق شد. رفتار‌ها فرهنگی و منسجم بود و همه دستگاه‌ها با هم کار کردند. همچنین نظم در خدمت‌رسانی، انضباط در اجرا و حفظ امنیت زائران از اساسی‌ترین ارکان این حرکت بزرگ است. همه تلاش کردند که این اصل در داخل کشور و در عراق عملیاتی شود؛ هیچ تفاوتی نبود، نظم و امنیت مرز و مسیر به بهترین شکل برقرار شد.

اولویت اقدامات فرهنگی و نرم‌افزاری

دکتر کولیوند در این بخش با اشاره به پیام تحسین‌آمیز رؤسای صلیب سرخ جهانی گفت: دو تن از مدیران ارشد صلیب سرخ جهانی برای کنگره اربعین پیام ارسال کردند؛ این یعنی فرهنگ حسینی و هویت ایرانی اسلامی ما تأثیر خود را حتی بر نهاد‌های بین‌المللی گذاشته است. این اصل به رشد فرهنگ اربعین در سطح جهانی کمک کرده است.

وی همچنین به اصل توسعه تسهیلات و خدمات برای زائران اشاره کرد و افزود: بهبود و گسترش خدمات درمانی، امدادی، فرهنگی و رفاهی در مسیر‌های منتهی به کربلا از اصول بنیادین ماست و تلاش شد تا زیرساخت‌های جدیدی مانند بیمارستان‌ها، مراکز درمانی سیار و سامانه‌های هوشمند مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های مردم‌محور

وی به اصل پنجم اشاره کرد و گفت: هر کس که وارد میدان خدمت شد داوطلب بود. هیچ‌کس مزد نخواست. داوطلبان مردمی ستون فقرات خدمت‌رسانی اربعین‌اند. مردم از ما انتظار دارند تا منظم، درست و انسانی خدمت کنیم. پاسخگویی به مطالبات مردم و مدیریت انتظارات آنان نیز اصل ششم محسوب می‌شود. باید مدیریت کنیم تا خدمت‌رسانی با کرامت انجام شود، چون اربعین، آیینه ایمان مردم است.

احترام به حاکمیت و تکریم ملت عراق به‌عنوان میزبان اصلی

وی افزود: این اصل بسیار مهم است؛ ما در کشور عراق مهمانیم. باید با احترام کامل به دولت، ملت و سنت‌های مردم عراق رفتار کنیم. همکاری‌های گسترده با وزارت بهداشت، عشایر، گروه‌های مردمی، و نیرو‌های حشد شعبی از جلوه‌های همین اصل بود. در مسیر‌ها حتی پایگاه‌های امدادی مشترک ایجاد شد. وزیر کشور عراق نیز امکانات در جاده‌ها را در اختیار ما قرار داد. این هم‌افزایی بی‌نظیر جلوه‌ای از وحدت حسینی بود.

نگاه تمدنی، آینده‌نگر و جهانی در برنامه‌ها

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه گفت: تمام برنامه‌ها باید بر پایه نگاه تمدنی شکل گیرد؛ ما اربعین را نه فقط یک رویداد سالانه، بلکه یک حرکت جهانی و تمدنی می‌دانیم که می‌تواند الگویی برای هم‌افزایی بشر در مسیر خیر و صلح باشد. این هشت اصل نه‌تنها راهنمای عمل ما در خدمت‌رسانی به زائران بوده، بلکه به الگویی فرهنگی، علمی و مدیریتی در مدیریت بحران انسانی و اجتماعی تبدیل شده است. این اصول باید تقویت شود تا خدمت‌رسانی سال‌های آینده نیز با همان روحیه عاشقانه و علمی ادامه یابد.

نقاط قوت را تقویت کنیم

دکتر پیرحسین کولیوند، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اربعین آینده، از همه خادمان، مدیران و داوطلبان خواست تا تجربه‌ها و مطالبات خود را بیان کنند تا چراغ راه خدمت‌رسانی سال آینده باشد. او گفت: ما باید از عملکرد امسال درس بگیریم، نقاط قوت را تقویت کنیم و کاستی‌ها را با همفکری برطرف کنیم تا در اربعین آینده، خدمت‌رسانی به زائران با کیفیتی بهتر انجام شود.

کولیوند نخستین سیاست جمعیت هلال احمر را ترویج فرهنگ حسینی عنوان کرد و افزود: هر چقدر بتوانیم این فرهنگ ناب را درمیان مردم، در کشور و حتی در سطح جهانی به‌درستی و منطقی ترویج دهیم، در مسیر اصلی امام حسین علیه‌السلام و آموزه‌های دینی‌مان گام برداشته‌ایم. او تأکید کرد که این رسالت فرهنگی، پایه همه سیاست‌هاست و باید با عقلانیت، اخلاق و عمل خالصانه توسعه داده شود تا اثرش در دل‌ها و جوامع بین‌المللی نمایان‌تر شود.

با عشق و ایمان خدمت می‌کنیم

رئیس جمعیت هلال احمر سپس به دومین سیاست مهم اشاره کرد و گفت: نظم و امنیت در خدمت‌رسانی به مردم محور اصلی کار ماست. ما نه برای منت گذاشتن بلکه از سر عشق و ایمان خدمت می‌کنیم. خدمت به زائر باید با احترام، آرامش و روحیه مهمان‌نوازی انجام شود.

او با اشاره به حضور گسترده گروه‌های جهادی در ایام اربعین گفت: این حرکت عظیم مردمی از هزاران موکب‌دار تا رانندگان اتوبوس و کامیون، از متخصصان و دانشمندان گرفته تا سربازان و کارگران، همه با دلی عاشق وارد میدان خدمت می‌شوند. وظیفه ما در هلال احمر، هدایت، کنترل و مدیریت این انرژی عظیم مردمی است تا خدمات سلامت، فرهنگی، اجتماعی و امدادی با بالاترین کیفیت ارائه شود. سیاست ما، هم‌افزایی میان گروه‌ها و نهاد‌ها برای سلامت و خدمت مؤثر به مردم است و این مسیر را با اصول منسجم و فرهنگی آغاز کرده‌ایم.

کمترین آسیب و تلفات در اربعین امسال

در ادامه، کولیوند به ویژگی‌های خاص اربعین امسال اشاره کرد و گفت: اربعین امسال شرایط ویژه‌ای داشت و با وجود برخی تأخیر‌ها در برگزاری نشست‌ها، به دلیل اوضاع کشور و مسائل بین‌المللی از جمله جنایت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی، توانستیم با همت جمعی و لطف الهی مراسمی‌بسیار موفق برگزار کنیم و کمترین آسیب‌ها و تلفات را در میان این جمعیت میلیونی شاهد باشیم.

کولیوند با تأکید بر اینکه ملت ایران و تمام دستگاه‌های اجرایی پای کار بودند افزود: مردم، مسئولان، نیرو‌های امدادی، خیرین، کارکنان وزارت بهداشت، اورژانس، وزارت راه و وزارت کشور، همه کنار هم ایستادند. هیچ تفاوتی نبود؛ همه برای خدمت به زائران حسین علیه‌السلام در میدان حاضر بودند و در برابر گرمای شدید، تهدید‌های محیطی و شرایط خاص منطقه با برنامه‌ریزی دقیق‌تر عمل کردند.

فعالیت مستمر سامانه هوشمند ۴۰۳۰

او گفت که نه‌تنها شرایط سخت و تهدید‌های محیطی مانع خدمت‌رسانی نشد بلکه موجب گسترش فعالیت‌ها شد. به گفته کولیوند، یکی از دستاورد‌های مهم اربعین امسال استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در مدیریت خدمات سلامت و مشاوره بود: در ایام اربعین، سامانه هوشمند ۴۰۳۰ که پیش‌تر در دوران کرونا به عنوان یک الگوی موفق عمل کرده بود، این بار نیز با همکاری مشترک وزارت ارتباطات ایران و وزارت مخابرات عراق بسیار مؤثر واقع شد. به کمک، وزیر مخابرات عراق، زائران تنها با شماره‌گیری ساده، بدون نیاز به کد خاص، می‌توانستند مانند داخل ایران به خدمات مشاوره پزشکی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مدیریت اضطراب دسترسی پیدا کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور گسترده نیرو‌های سلامت ادامه داد: بیش از ۱۸۰۰ نفر از کادر سلامت کشور در مسیر نجف تا کربلا به زائران خدمت کردند و در ایستگاه‌های درمانی مستقر در مسیر، ویزیت‌های رایگان انجام دادند. امسال پنج بیمارستان اصلی با همکاری دولت عراق فعال شد تا خدمات درمانی گسترده‌تری ارائه شود. این حجم از حضور و هماهنگی در تاریخ مراسم اربعین کم‌نظیر بود.

ارتباط و همدلی میان ما و عراق

کولیوند ضمن اشاره به همکاری‌های بین‌بخشی و برون‌بخشی، گفت: ارتباط و همدلی میان ما و برادران عراقی در وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت مخابرات و دیگر نهاد‌ها کاملاً حسینی و برادرانه بود. ما در کنار هم کار کردیم، نه جدا از هم. وقتی کنار هم هستیم، همه تبدیل به یک مجموعه واحد می‌شویم که تنها هدفش خدمت به زائران امام حسین (ع) است.

کولیوند تأکید کرد که سلامت زائران خط قرمز جمعیت هلال احمر است و گفت: در این کنگره و در تمام مسیر خدمت، ضامن سلامت مردم هستیم. حفظ جان، ایمان و کرامت مردم وظیفه‌ای دینی و انسانی است.