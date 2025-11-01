به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس‌زاده درباره جزئیات نشست اخیر فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهور اظهار کرد: در این نشست چالش‌های موجود در مسیر تولید و صادرات محصولات پتروشیمی را مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ‌ها و انجمن صنفی مطرح کردند و رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مقرر شد نشست‌های بعدی با حضور وزرای مربوطه تشکیل شود تا چالش‌های صادراتی و تولیدی صنعت به‌صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود، افزود: در این زمینه فهرست موضوعات مورد نظر از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال شده است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره تشکیل کارگروه ویژه بررسی موضوعات صادراتی بیان کرد: این کارگروه با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی، انجمن صنفی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل می‌شود تا تصمیم‌های عملیاتی‌تری در حوزه صادرات اتخاذ شود.

عباس‌زاده درباره تعیین فهرست مواد خام و نیمه‌خام محصولات پتروشیمی و اعمال عوارض صادراتی بر این مبنا که مورد انتقاد شرکت‌های پایین‌دستی قرار گرفته است، تصریح کرد: در فهرست تهیه‌شده وزارت صنعت، برخی محصولات مانند متانول و اوره به‌عنوان مواد نیمه‌خام معرفی شده‌اند، در حالی که ما معتقد هستیم اوره در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و نباید در این فهرست گنجانده شود، از این رو بررسی دوباره این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور به اختصاص بخش قابل‌توجهی از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به موضوع عدالت آموزشی گفت: مقرر شده است شرکت‌های پتروشیمی در قالب برنامه‌ای متمرکز، مشارکت در تجهیز و هوشمندسازی مدارس کشور را در دستور کار قرار دهند تا دانش‌آموزان بتوانند از فناوری‌های نوین آموزشی بهره‌مند شوند و عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور تحقق یابد.