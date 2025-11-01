معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران، از انجام ۲۵ عملیات امدادی توسط امدادگران این جمعیت در بازه زمانی ۳ تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در سطح استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی رضایی با اعلام این خبر گفت:در این مدت، نیرو‌های امدادی استان تهران به ۲۵ حادثه شامل ۱۴ مورد ترافیکی، ۳ مورد مراجعه حضوری، یک مورد تبعات انبوه و ۲ مورد حادثه در ارتفاعات و کوهستان امدادرسانی کردند.

وی افزود: در مجموع، ۹۹ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۹۵ نفر مصدوم بودند. از میان مصدومان، ۵۳ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند و ۲۲ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه در این بازه زمانی، هیچ مورد فوتی در صحنه گزارش نشده است.

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران با اشاره به میزان آمادگی نیرو‌های عملیاتی تصریح کرد: در مجموع ۱۲۱ نیروی عملیاتی در قالب ۲۵ تیم امدادی و با به‌کارگیری ۱۸ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو عملیاتی در این عملیات‌ها حضور داشتند.