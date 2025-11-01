دانش آموزان، با یادگیری مصرف بهینه آب می توانند این فرهنگ را به خانه هایشان و حتی به آحاد جامعه منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صرفه جویی در مصرف آب یک موضوع حیاتی است که با فرهنگ سازی از دوران کودکی و نوجوانی می تواند موثرتر باشد.

استفاده از لوازم کاهنده باتوجه به اینکه فناوری به کار رفته در این تجهیزات به کاهش مصرف آب کمک می‌کند، اقدام نقش موثری در مدیریت مصرف آب دارد . حالا با نصب کاهنده‌ها و جایگزینی شیر‌های اهرمی در مدارس، مصرف آب به‌طور بطور قابل توجهی کاهش پیدا می کند و مدارس به عنوان متقاضیان استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب می‌توانند نسبت به تهیه این لوازم اقدام کنند.

لیلا علی‌بیگی گزارش می دهد :