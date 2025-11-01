امروز: -
فیلم » عمومی

سربلند مثل غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰- ۱۵:۴۱
عهد شکن از روز اول، روایتی از یک تجربه
سودجویی برخی از رستوران‌ها به بهانه عرضه غذای ارزان
سربلند مثل غزه
لزوم ساخت نیروگاه هسته‌ای
خبرهای مرتبط

از زمان آغاز آتش بس غزه روزانه ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیدند

نقض آتش بس در غزه، دوباره زخم‌ها سر باز کرده‌اند

شهادت بیش از ۲۲ هزار کودک در حملات رژیم صهیونی به غزه

تحویل پیکر‌ ۳۰ شهید فلسطینی دیگر به مسئولان بیمارستانی غزه

برچسب ها: غزه ، بازگشایی مدارس
