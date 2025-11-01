به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سومین روز سفر خود به ازبکستان و در حاشیه چهل‌وسومین اجلاس عمومی یونسکو، با خانم وجیهه قمر، وزیر آموزش دولت پاکستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، طرفین ضمن تأکید بر پیوند‌های دیرینه فرهنگی و تمدنی میان ایران و پاکستان، بر گسترش همکاری‌های علمی، دانشگاهی و آموزشی دو کشور تأکید کردند. خانم قمر با اشاره به مفاخر ایرانی همچون سعدی و حافظ شیرازی، مشترکات فرهنگی دو ملت را سرمایه ارزشمند روابط دانست و از پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری و تحول دیجیتال قدردانی کرد. وزیر علوم کشورمان نیز ضمن استقبال از توسعه همکاری‌های علمی، آمادگی ایران را برای انتقال تجربه‌ها و دستاورد‌های علمی و فناورانه به پاکستان اعلام کرد. پیش از این سیمایی صراف، با وزیر آموزش ازبکستان و رئیس جمهور اسلواکی برای گسترش روابط علمی دو کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.