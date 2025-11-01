وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش راهبردی رسانه‌ها در تبیین هویت ملی، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان این وزارتخانه و خبرگزاری‌ها تاکید کرد و گفت: رسانه‌ها بازوان فرهنگی دولت در صیانت از میراث این کشور و معرفی ایران زیبا به نسل جوان هستند.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از خبرگزاری فارس با تشریح سه ماموریت کلان وزارتخانه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نقش رسانه‌ها را در تقویت «دیپلماسی فرهنگی» و «روایتگری ملی» حیاتی دانست و گفت: رسانه‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر می‌توانند به‌عنوان شریک فکری و فرهنگی دولت، در ارتقای آگاهی عمومی، پاسداشت هویت و جذب گردشگر داخلی و خارجی ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: از بوم‌گردی‌ها تا آیین‌های بومی و محلی، از نوروز و یلدا تا صنایع‌دستی و فرهنگ عشایری، همه این مؤلفه‌ها شناسنامه هویتی ما هستند که باید با زبان رسانه به نسل جوان و جهانیان معرفی شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی در معرفی آثار فرهنگی و تاریخی کشور سخن گفت و بر هیئت‌امنایی کردن آثار فرهنگی و تاریخی و توسعه گردشگری زیارتی و فرهنگی تاکید کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت استمرار این تعاملات گفت: گفتمان فرهنگی بدون حضور رسانه‌ها ناقص است. رسانه‌ها نه تنها گزارشگر واقعیت، بلکه سازنده هویت و حافظ حافظه تاریخی ملت‌اند.