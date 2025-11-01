فرماندار شهرستان فامنین گفت: در سال ۱۴۰۴ تعهد اشتغال این شهرستان هزارو ۳۲ نفر تعیین شده که تا کنون، ۳۱۵ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فتحی افزود: تاکنون ۳۱ درصد از تعهد اشتغال این شهرستان محقق شده است و با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همکاری همه دستگاه‌ها، امیدواریم تا پایان سال شاهد تحقق کامل تعهد اشتغال شهرستان باشیم.

او به اعتبار ۱۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی تبصره ۱۵ اشاره و تصریح کرد: امسال اعتبارات تبصره ۱۵ با افزایش دو برابری به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

فرماندار شهرستان فامنین گفت: پارسال تعهد اشتغال این شهرستان ۸۳۹ نفر بود که هزار و ۳۱ فرصت شغلی در سامانه رصد به ثبت رسید و شهرستان فامنین در میان چهار شهرستان برتر استان همدان قرار گرفت.

فتحی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۳، از محل تسهیلات مشاغل خانگی و تبصره ۱۸، در مجموع ۴۲۳ طرح از سوی بانک‌های عامل شهرستان فامنین مورد تصویب و پرداخت قرار گرفت که این طرح‌ها با مجموع تسهیلاتی افزون بر ۵۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان، زمینه اشتغال‌زایی برای ۳۳۶ نفر را فراهم کرد.