افزایش سرانه آموزشی عسلویه با افتتاح ۸۴ کلاس درس جدید
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: با تکمیل طرحهای آموزشی در دست اجرا در استان، بیشاز ۸۴ کلاس درس جدید در اختیار دانشآموزان ساکن عسلویه قرار خواهد گرفت که موجب رشد چشمگیر سرانه آموزشی این شهرستان میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاهپور رجائی معاون استاندار بوشهر در ادامهی بازدیدهای هفتگی از طرحهای عمرانی و خدماتی استان، با همراهی فرماندار عسلویه، معاون عمرانی فرمانداری، مدیران کل استانی و جمعی از مسئولان شهرستان، از ۱۴ طرح در حوزههای آموزشی، گردشگری، ورزشی، درمانی، فرهنگی هنری و راهسازی بازدید کرد. وی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: هدف از این بازدیدها، بررسی روند پیشرفت فیزیکی طرحها، تطبیق اجرای کار با زمانبندی مصوب، ارزیابی کیفیت اجرا، وضعیت اعتباری و رفع موانع موجود در مسیر تکمیل طرحهاست. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: در جریان این بازدید، با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، روند عملیات اجرایی هشت مدرسه ۶ و ۱۲ کلاسه در شهرستان عسلویه مورد بررسی قرار گرفت. رجایی گفت: با تکمیل این طرحها تا پایان سال جاری و شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۸۴ کلاس درس جدید در اختیار دانشآموزان عسلویه قرار خواهد گرفت که موجب رشد چشمگیر سرانه آموزشی شهرستان میشود. وی همچنین گفت: در این سفر از طرحهای شاخصی همچون بیمارستان ۱۱۰ تختدرمانی چاهمبارک، زمین ورزشی روستای عسکری، مجتمع گردشگری رباط بندو، مرکز پایش سلامت نخلتقی، مجتمع فرهنگی و هنری عسلویه و بزرگراه خروجی نخلتقی بازدید شد و تصمیمهای لازم برای تسریع در روند اجرایی آنها اتخاذ شد. معاون عمرانی استاندار بوشهر در پایان تأکید کرد: با برنامهریزی منسجم و همکاری دستگاههای اجرایی، تلاش میکنیم این طرحها طبق زمانبندی تعیینشده تکمیل و در اختیار مردم شهرستان عسلویه قرار گیرد تا گامی مؤثر در بهبود زیرساختهای خدماتی و رفاهی این منطقه برداشته شود.