تیم نور هشتم خراسان رضوی در مسابقات ژیمناستیک فورآل کشور به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی،به گزارش روابطعمومی هیأت ژیمناستیک خراسان رضوی،این رقابتها با حضور ۸۰ تیم از سراسر کشور در تهران برگزار شد و تیم نور هشتم خراسان رضوی با مجموع ۱۵ ورزشکار دختر شامل ۸ ورزشکار از گلبهار و ۷ ورزشکار از مشهد در این رویداد حضور داشت.
در پایان و با اجرای موفق برنامههای تیمی، تیم نور هشتم خراسان رضوی موفق به کسب مقام اول کشور شد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.
تیم نور هشتم خراسان رضوی شامل پانتهآ سلیمانیشاد، محیا مرادیان، نگین حدادیان، بهناز داوودیمنش، انیسا عسگری، یلدا صانعی، درسا حسینپور، آرتمیس سلیمانیشاد، پارمیس سلوتی، حسنا داریوش، مهدیه مرادیان، غزله موسوینیک، یگانه صانعی، کیمیا برادران، نرجس عصمی است.