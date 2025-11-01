به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نخستین مراسم اهدای خون در بخش زرنه شهرستان ایوان از توابع استان ایلام؛ عشایر و مسئولان با مشارکتی پرشور، روح نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

برنامه‌ای که با استقبال چشمگیر مردم، عشایر و مسئولان محلی همراه شد و جلوه‌ای از مهربانی و حس مسئولیت اجتماعی را رقم زد.

آسیه ملکی، بخشدار زرنه با قدردانی از حضور گسترده مردم، این اقدام را نمادی از پیوند انسانی و تداوم حیات بیماران نیازمند فرآورده‌های خونی دانست.

بسطامی، مدیرکل انتقال خون استان ایلام نیز با اشاره به استقبال گرم اهداءکنندگان، وضعیت ذخایر خونی استان را مطلوب ارزیابی کرد و این مشارکت را گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی عنوان کرد.

در این برنامه بیش از ۸۰ نفر از اهالی زرنه خون اهداء کردند.