کشف بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در دوغارون تایباد
بیش از هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال کالای قاچاق از ابتدای امسال در گذرگاه بین المللی دوغارون تایباد کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، فرماندار تایباد گفت: در این راستا یک هزار و ۴۴ پرونده تخلف برای کالاهای کشف شده توسط تعزیرات حکومتی تایباد تشکیل شده است.
حسین جمشیدی افزود: ۱۰۰ درصد پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز که امسال در شعبه گلوگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوغارون به ثبت رسیده، مختومه شده است.
وی عنوان کرد: انواع فرآوردههای نفتی، گوشی تلفن همراه سرقتی، نوشیدنیهای گازدار و لوازم یدکی تقلبی، از مهمترین اقلامی است که حین ورود و یا خروج از کشور در این گذرگاه رسمی کشف میشود.
فرماندار تایباد بیان کرد: شعبه گلوگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرز دوغارون به لحاظ حجم رسیدگی به پروندههای این حوزه در خراسان رضوی، رتبه نخست را دارد و ۸۰ درصد پروندههای تشکیل شده قاچاق کالا در مرز دوغارون مربوط به اتباع افغانستانی است.
جمشیدی با اشاره به اینکه ورود و خروج هرگونه کالای اساسی و ممنوعه به کشور از سمت معبر دوغارون جرم و تخلف به شمار میرود، افزود: هرگونه کالایی که از مسیر توزیع قانونی خود خارج شود، در زمره کالاهای قاچاق است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
به گفته وی، روزانه افزون بر چهار هزار نفر فعال اقتصادی، راننده ایرانی و افغانستانی در معبر دوغارون رفت و آمد میکنند که این موضوع، پایش و رصد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوغارون را دوچندان کرده است.
خراسان رضوی از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر از این امتداد در شهرستان تایباد است.