استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: زمان رسیدگی به درخواست‌های مردمی با برنامه‌ریزی های جدید در برنامه ملاقات عمومی از پنج ماه به حداکثر ۲ ماه کاهش یافته است.

یداله رحمانی در دیدار مردمی از افزایش تعداد ملاقات‌های مردمی در نخستین روز از هر هفته خبر داد و اظهار کرد: این جلسات با حضور معاونین استانداری و جمعی از مدیران استانی به صورت هفتگی و با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در محل استانداری تشکیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد یداله رحمانی در دیدار مردمی از افزایش تعداد ملاقات‌های مردمی در نخستین روز از هر هفته خبر داد و اظهار کرد: این جلسات با حضور معاونین استانداری و جمعی از مدیران استانی به صورت هفتگی و با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در محل استانداری تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به روند ثبت نام متقاضیان بیان کرد: در گذشته هر هفته حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر از شهروندان در این جلسات حضور می‌یافتند، اما با توجه به افزایش درخواست‌ها و طولانی شدن نوبت تا ۶ ماه، از یک ماه گذشته برنامه‌ریزی جدیدی اجرا شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در قالب این برنامه جدید، روزانه حداقل ۵۰ تا ۶۰ نفر از مردم مورد ملاقات قرار می‌گیرند و امروز نیز که چهارمین جلسه دور جدید است، با ۴۵ نفر از عزیزان دیدار شد و مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان جزئیات موضوعات مطرح شده در این جلسات افزود: مسائل مربوط به مسکن، تأمین معیشت، عمران روستاها و همچنین مشکلات واحدهای تولیدی از جمله مواردی است که عمدتاً توسط دهیاران و شوراها مطرح می‌شود.

رحمانی با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات این جلسات، ابراز کرد: تاکید کردیم که مدیران کل موارد ارجاعی را در کمترین زمان ممکن و در چهارچوب ضوابط مورد رسیدگی قرار داده و حداکثر مساعدت برای حل مشکلات مردم انجام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تاکید کلی‌تر این است که مشکلات مردم در همان سطح اولیه و در دستگاه‌های اجرایی باید حل گردد و تنها موارد انگشت شمار باید به استانداری ارجاع داده شود.