نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به کاهش نزولات آسمانی، خواستار اقامه هم‌زمان نماز باران در سطح استان شد و بر ضرورت تبیین مستمر معارف عفاف و حجاب، تقویت باور‌های دینی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در اجلاسیه ائمه جمعه قزوین گفت: شاهد این هستیم که ریزش نزولات آسمانی سال به سال کمتر می‌شود، طبق آمار اعلام شده سال گذشته میزان بارش ۴۰ درصد از متوسط بارش‌ها کمتر بوده است، خدای متعال در آیه ۴۲ سوره انعام می‌فرماید «فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَتَضَرَّعُونَ»، یعنی (آنان را به تنگى معیشت و بیمارى دچار ساختیم تا به زارى و خاکسارى درآیند).

وی ادامه داد: خدای متعال این انتظار را از مؤمنین دارد که به درگاه او تضرع کنند، نماز باران هم مصداقی از این تضرع است، لازم است ائمه جمعه استان همنوا با یکدیگر و در یک روز مشخص نماز باران را اقامه کنند. ما باید وظیفه‌مان را در این خصوص انجام دهیم، تا عنایت خدای متعال شامل حال ما شود.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: البته این‌طور نباشد که به یک بار خواندن نماز باران بسنده کنیم، اگر یک بار نماز خواندیم و باران نیامد، این‌طور نباشد که ناامید شویم، خوب است مکرر نماز باران خوانده شود و در مساجد و مصلا‌ها تأکید کنیم که دعای باران هم قرائت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان در خصوص بحث عفاف و حجاب بیان کرد: لازم است این معارف را تبیین کنیم تا به فراموشی سپرده نشود، وقتی بی‌حجابی ترویج می‌شود، کم‌کم این ذهنیت حتی در بین مؤمنین ایجاد می‌شود که چه کسی گفته حجاب لازم و واجب است؟ طبعا در این صورت این عقیده ضعیف می‌شود، اما تبیین دائمی این مباحث حتما مسئله باور به حجاب را تقویت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که در آن هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و انجام آن یک وظیفه همه ماست، طرح دائم مباحث و بیان آیات و روایات در این خصوص است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص سفر‌های شهرستانی تصریح کرد: سفر‌های شهرستانی به اتمام رسیده است، اما سفر به مناطق و شهر‌های مختلف استان در دستور کار قرار دارد. هماهنگی‌های لازم در این سفر‌ها با مسئولین این برنامه و با محوریت امام جمعه مناطق انجام خواهد شد.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار، اظهار کرد: در سطح استان نظارت‌ها از سوی استاندار محترم با جدیت پیگیری می‌شود، در شهرستان‌ها نیزاین مسئله باید با همراهی ائمه جمعه دنبال شود.