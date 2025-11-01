به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل پدافند غیرعامل استان البرز با اشاره به اهمیت آموزش و آگاهی در حوزه پدافند غیرعامل گفت: جنگ ۱۲ روزه فرصت شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های پدافند غیرعامل را فراهم کرد.

سیدحسن هاشمی با حضور در شبکه سیمای البرز با تبریک هفته پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل معنا‌های متفاوتی دارد، اما به طور کلی به معنای یک روش است؛ روشی برای امن زیستن که ضروری است افراد و نهاد‌ها و مسئولان نسبت به آن توجه کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان البرز با حضور در برنامه امروز البرز افزود: آموزش در تمام دنیا حرف اول را می‌زند این امر بیش از هر شاخصه‌ای در پدافند غیرعامل اثرگذار و ضروری است.

وی با بیان این مطلب که تقویت و امن زندگی کردن یک ضرورت برای زیست امروز است به مجری سیمای البرز گفت: پدافند غیرعامل مردم محور است، از خانه تا محله، شهر و سطح کشور و بین المللی ادامه پیدا می‌کند.

هاشمی در برنامه زنده امروز البرز عنوان کرد: در حوزه آموزش، همایش، اطلاع رسانی و مباحث همگانی برای تبیین و تقویت این مهم برنامه‌هایی برداشته شده است همچنین ویژه دانش آموزان نیز برنامه‌های آموزشی و تبیینی برپا شده است.

وی با حضور در شبکه سیما تصریح کرد: دفاع مقدس ۱۲ روزه نگاه ما را تغییر داد، از نظر سبک زندگی و نسبت به جامع بین الملل، آسیب پذیری خیلی کمی در البرز داشتیم و از یک نظر مشخص شد که چه نکاتی را برای این شرائط در نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی کمبود‌ها و امکانات در حوزه پدافند غیرعامل به مجری سیما توضیح داد: زیرساخت‌ها را شناختیم. نقاط ضعف خودمان را متوجه شدیم. همچنین نقاط قوت مورد شناسایی قرار گرفت.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان البرز در برنامه امروز البرز خاطرنشان کرد: مردم برای پدافند غیرعامل با آگاهی و درایت مندی می‌توانند همراهی داشته باشند. اولین موضوع این است که آموزش و اطلاع رسانی را در پدافند غیرعامل در نظر داشته باشند.