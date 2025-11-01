به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «عباس کرمی راد »گفت: در اجرای طرح مقابله با فروشندگان مواد مخدر، ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه مترو پایانه جنوب به فردی که در حال پرسه زنی بی مورد در محدوده ایستگاه بود مشکوک شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از بررسی اولیه و با استفاده از دستگاه ایکس ری مستقر در ایستگاه، مشخص شد داخل کوله پشتی و لباس‌های وی مقادیری مواد مخدر که به صورت ماهانه‌ای جاسازی شده است.

وی در ادامه افزود: در بازرسی‌های تکمیلی، مقدار یک کیلوگرم مواد روانگردان از متهم کشف و ضبط شد که به همراه وی به پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت منتقل شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو گفت: بر اساس استعلام‌های انجام شده از سامانه‌های هوشمند پلیسی، مشخص شد متهم از قاچاقچیان مواد مخدر سابقه دار و تحت تعقیب مراجع انتظامی است.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت افزود: مبارزه با تهیه و توضیع کنندگان مواد مخدر در محیط‌های عمومی به ویژه مترو، از اولویت‌های اصلی پلیس مترو بوده و با هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه قاطعانه برخورد خواهد شد.