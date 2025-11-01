بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیین تجلیل از پرستاران نمونه ملی و استانی با حضور جمعی از مسئولان و مردم استان برگزار شد.
استاندار بوشهر در این آیین با گرامیداشت نام ویاد پرستاران شهید خدمت، گفت: پرستاران یکی از مهمترین و حیاتیترین حلقه سلامت و درمان محسوب میشوند.
ارسلان زارع افزود: پرستاران نه تنها در روزهای دشوار و حوادثی مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه که در کشور به ما تحمیل شد جایگاه خود را خالی نکردند و متعهدانه خدمت کردند، بلکه در روزهای معمول هم تلاش و کوشش خود را با همین نگاه متعهدانه درخدمت به بیماران داشتهاند.
وی با بیان اینکه به چالشهای پرستاران و مشکلات آنها آگاه و در تلاش برای کاهش این مشکلات هستیم، اظهار کرد: در سالهای اخیر که تحریمهای ظالمانه بیگانگان و جنگ اقتصادی علیه کشور، فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم به ویژه کارکنانی که دارای حقوق ثابت هستند وارد شده است که وظیفه خود میدانیم مطالبات پرستاران پیگیری و سرانه فضای درمانی را ارتقاء دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار گفت: روز پرستار یادآور فداکاری، صبر و مسئولیتپذیری انسانهایی است که در سختترین شرایط در کنار بیماران میمانند و بیهیاهو مدافعان خط مقدم سلامت هستند.
دکتر اللهکرم اخلاقی با قدردانی از تلاش شبانهروزی پرستاران در بیمارستانها و مراکز درمانی استان، افزود: همکاران ما در همه بخشها، باوجود فشار کاری و تأخیر در پرداخت برخی مطالبات، همواره با بهترین کیفیت، خدمات درمانی و مراقبتی را به مردم ارائه میدهند و هیچگاه دغدغه مالی مانع از ارائه خدمت مطلوب آنان نشده و این روحیه خدمتگزاری جای تقدیر دارد.
وی پرستاران را خط اول اعتماد مردم به نظام سلامت دانست و اظهار کرد: در دوران کرونا و سایر بحرانهای بهداشتی، این پرستاران بودند که با ایثار و ازخودگذشتی، سلامت جامعه را پاس داشتند هر جا خدمت به انسان در میان است، پرستاران پیشگامان آن صفاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: این مراسم نمادین فقط برای تجلیل از چهرههای نمونه نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری جایگاه والای تمام پرستاران در استان و کشور است.
وی خبری خوش نیز برای جامعه پرستاری استان داشت و گفت: مطالبات سال قبل پرستاران تا دو روز آینده به طور کامل تسویه خواهد شد و با قول مساعد سازمان تامین اجتماعی، مطالبات سه ماه از امسال نیز قرار از پرداخت شود.
اخلاقی از استاندار بوشهر تقاضا کرد: یک قطعه زمین به کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در همه شهرستانهای استان برای ساخت مسکن اختصاص یافته و این مهم در اولویت امور قرار بگیرد.
در پایان این آیین از پرستاران نمونه استانی و کشوری تجلیل شد.