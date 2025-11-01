تسویه کامل مطالبات سال گذشته پرستاران تا ۴۸ ساعت آینده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مطالبات سال قبل پرستاران تا دو روز آینده به طور کامل تسویه خواهد شد و با قول مساعد سازمان تامین اجتماعی مطالبات سه ماه از سالجاری نیز قرار از پرداخت شود.