رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، مسیر و زمان راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان را در ۶۳ شهر و منطقه استان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اعلام جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان در سطح استان، از دانشآموزان خواست با حضور پرشور خود در این مراسم، پیام بیداری و مقاومت را به جهانیان برسانند.
حجتالاسلام علیاصغر اصغری ولوجایی افزود: حضور پررنگ دانشآموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان نماد پویایی و استمرار انقلاب اسلامی است.
بر اساس برنامه اعلام شده، راهپیمایی در استان به این شرح برگزار میشود:
۱– ساری: ساعت ۹ صبح از چهارراه ابن شهر آشوب، به سمت میدان شهدا
۲– بابل: از میدان ولایت تا مقابل اداره کل مخابرات، ساعت ۹:۳۰ صبح
۳– قائمشهر: از میدان شهرداری تا میدان آیتالله طالقانی (ره)، ساعت ۹ صبح
۴– نکا: از مقابل سپاه به طرف مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۰۰ صبح
۵– آمل: از میدان قائم تا آستانه مقدس امامزاده ابراهیم (ع)، ساعت ۱۰ صبح
۶– بهشهر: از چهارراه استقلال به سمت پارک ملت، ساعت ۱۰:۰۰ صبح
۷– گلوگاه: از مسجد علوی به سمت چهارراه شهید والامقام پهلوان و میدان ۲۲ بهمن، ساعت ۱۰ صبح
۸– جویبار: از میدان امام خمینی (ره) (سپاه) به سمت گلزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح
۹– بابلسر: از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیتالمقدس، ساعت ۱۰ صبح
۱۰– فریدونکنار: از مقابل مسجد امام سجاد (ع) به سمت مصلای قدس، ساعت ۹:۳۰ صبح
۱۱– محمودآباد: از جنب اداره تبلیغات اسلامی، خیابان امام (ره)، پارکینگ سهراه مرکز شهر، ساعت ۹ صبح
۱۲– نور: از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلای الغدیر، ساعت ۹ صبح
۱۳– نوشهر: از مقابل مسجد، خیابان انقلاب، میدان آزادی، خاتمه در جلوی مسجد جامع، ساعت ۹ صبح
۱۴– چالوس: از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیهاللهالاعظم، ساعت ۹:۳۰ صبح
۱۵– عباسآباد: از جلوی مسجد جامع تا اداره پست و بالعکس، تجمع و برنامه پایانی در دبستان فردوسی
۱۶– تنکابن: از میدان شهید شیرودی روبروی اداره آموزش و پرورش به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح
۱۷– رامسر: مبدأ شهرداری رامسر، مقصد مصلای حضرت جوادالائمه، ساعت ۹ صبح
۱۸– میاندرود: (اطلاعات زمان و مسیر ذکر نشده)
۱۹– کلاردشت: از میدان معلم تا بریدگی نهالستان، برگشت به سمت دبیرستان دخترانه الزهرا، ساعت ۱۰ صبح
۲۰– شیرگاه: از مسجد جامع به طرف یادمان شهدای گمنام، ساعت ۹:۳۰ صبح
۲۱– سیمرغ: از میدان شهید کشوری به طرف خیابان حضرت امام (ره)، مقابل مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح
۲۲– زیرآب: از مسجد جامع تا آستان مقدس امامزاده عبدالحق (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح
۲۳– پلسفید: از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح
۲۴– سرخرود: از جنب بخشداری، خیابان بهار، گلزار شهدای مهدیه، ساعت ۱۰ صبح
۲۵– مرزنآباد: از مقابل بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش و بالعکس، مسجد المهدی، ساعت ۹:۳۰ صبح
۲۶– هچیرود: از مقابل مسجد جامع به سمت مرکز شهر، جنب بوستان مادر، ساعت ۹:۳۰ صبح
۲۷– شهر پول: از جلوی آموزش و پرورش به طرف مسجد امام حسن عسکری (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح
۲۸– کجور: از دبیرستان آیتالله خامنهای تا مسجد جامع، ساعت ۹:۳۰ صبح
۲۹– بهنمیر: از مقابل آموزش و پرورش به سمت مصلای جمعه، ساعت ۹:۳۰ صبح
۳۰– هادیشهر: از میدان حضرت آیتالله روحانی، سهراه میر بازار تا مقابل بخشداری، ساعت ۹:۳۰ صبح
۳۱– لاریجان: از مقابل پمپبنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسنزاده آملی، ساعت ۱۰:۰۰ صبح
۳۲– امامزاده عبدالله (آمل): از مقابل دبستان اسکو محله تا حرم مطهر، ساعت ۱۰ صبح
۳۳– سلمانشهر: از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور، به سمت خیابان شهید بهشتی، تجمع پایانی در پارک کوثر، ساعت ۹:۳۰ صبح
۳۴– کلارآباد: از جلوی مسجد حضرت حجت (عج) به سمت کارخانه چای و بالعکس، تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی، ساعت ۹:۳۰ صبح
۳۵– فریم: از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش، ساعت ۱۰ صبح
۳۶– کیاسر: از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح
۳۷– نشتارود: از مقابل شهرداری به سمت مصلای نشتارود، ساعت ۱۰ صبح
۳۸– خرمآباد: از میدان شهید ثابت به طرف مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح
۳۹– فرحآباد (رودپی شمالی): از میدان جهاننما تا مدرسه راهنمایی شهید عقیلی، ساعت ۱۰ صبح
۴۰– امیرکلا: از میدان انقلاب به سمت بوستان شهدای گمنام، ساعت ۹:۳۰ صبح
۴۱– گتاب: از بخشداری به سمت مزار شهدای خوشنام، ساعت ۹ صبح
۴۲– لالهآباد: از شهرداری زرگرشهر به سمت مصلای شهر، ساعت ۹:۳۰ صبح
۴۳– بندپی شرقی: از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظامالدین، ساعت ۹ صبح
۴۴– بندپی غربی: از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش، ساعت ۹:۳۰ صبح
۴۵– بابلکنار: از بخشداری به سمت مصلای جمعه، ساعت ۹:۳۰ صبح
۴۶– آستانهسرا (دهفری، فریدونکنار): از مقابل حوزه بسیج سیدالشهدا به سمت امامزاده قاسم (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح
۴۷– دابودشت: از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا، ساعت ۱۰ صبح
۴۸– بالاتجن (قراخیل): از مسجد فاطمه زهرا تا میدان شهدا، ساعت ۹ صبح
۴۹– دابودشت (تکرار): مبدأ پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلی، ساعت ۱۰ صبح
۵۰– بلده: از مقابل پاسگاه انتظامی تا مسجد حضرت ولیعصر، ساعت ۱۰ صبح
۵۱– چمستان: از مقابل بخشداری به سمت مسجد جامع، ساعت ۹ صبح
۵۲– ایزدشهر: از مصلای شهر تا مدرسه طناز توسلی، ساعت ۹ صبح
۵۳– رویان: از دبیرستان شهید تونی تا گلزار شهدای مسجد جامع، ساعت ۹ صبح
۵۴– لفور: از دهیاری کالیکلا به طرف دبیرستان شهید توکلی، ساعت ۱۰ صبح
۵۵– نارنجستان: از بخشداری به سمت حسینیه ملفه روستای چایباغ، ساعت ۹:۳۰ صبح
۵۶– سنگده: از مسجد ۱۴ معصوم (ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح
۵۷– کوات: از مدرسه ابتدایی تا مسجد ابوالفضل (ع)، ساعت ۱۰ صبح
۵۸– اروست: از ابتدای محل تا پارک آیتالله خامنهای، ساعت ۱۰ صبح
۵۹– ولویه سفلی: از مدرسه ابتدایی تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح
۶۰– قلعهسر: از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر (ع)، ساعت ۱۰ صبح
۶۱– کردمیر: از حسینیه سیدالشهدا (ع) به سمت مدرسه شهید باقری
۶۲– خالخیل: از مسجد ابوالفضل (ع) تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح
۶۳– چالو: از مسجد صاحبالزمان (عج) تا گلزار شهدا