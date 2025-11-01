به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اعلام جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان در سطح استان، از دانش‌آموزان خواست با حضور پرشور خود در این مراسم، پیام بیداری و مقاومت را به جهانیان برسانند.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر اصغری ولوجایی افزود: حضور پررنگ دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان نماد پویایی و استمرار انقلاب اسلامی است.

بر اساس برنامه اعلام شده، راهپیمایی در استان به این شرح برگزار می‌شود:

۱– ساری: ساعت ۹ صبح از چهارراه ابن شهر آشوب، به سمت میدان شهدا

۲– بابل: از میدان ولایت تا مقابل اداره کل مخابرات، ساعت ۹:۳۰ صبح

۳– قائم‌شهر: از میدان شهرداری تا میدان آیت‌الله طالقانی (ره)، ساعت ۹ صبح

۴– نکا: از مقابل سپاه به طرف مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۰۰ صبح

۵– آمل: از میدان قائم تا آستانه مقدس امامزاده ابراهیم (ع)، ساعت ۱۰ صبح

۶– بهشهر: از چهارراه استقلال به سمت پارک ملت، ساعت ۱۰:۰۰ صبح

۷– گلوگاه: از مسجد علوی به سمت چهارراه شهید والامقام پهلوان و میدان ۲۲ بهمن، ساعت ۱۰ صبح

۸– جویبار: از میدان امام خمینی (ره) (سپاه) به سمت گلزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح

۹– بابلسر: از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیت‌المقدس، ساعت ۱۰ صبح

۱۰– فریدونکنار: از مقابل مسجد امام سجاد (ع) به سمت مصلای قدس، ساعت ۹:۳۰ صبح

۱۱– محمودآباد: از جنب اداره تبلیغات اسلامی، خیابان امام (ره)، پارکینگ سه‌راه مرکز شهر، ساعت ۹ صبح

۱۲– نور: از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلای الغدیر، ساعت ۹ صبح

۱۳– نوشهر: از مقابل مسجد، خیابان انقلاب، میدان آزادی، خاتمه در جلوی مسجد جامع، ساعت ۹ صبح

۱۴– چالوس: از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیه‌الله‌الاعظم، ساعت ۹:۳۰ صبح

۱۵– عباس‌آباد: از جلوی مسجد جامع تا اداره پست و بالعکس، تجمع و برنامه پایانی در دبستان فردوسی

۱۶– تنکابن: از میدان شهید شیرودی روبروی اداره آموزش و پرورش به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح

۱۷– رامسر: مبدأ شهرداری رامسر، مقصد مصلای حضرت جوادالائمه، ساعت ۹ صبح

۱۸– میاندرود: (اطلاعات زمان و مسیر ذکر نشده)

۱۹– کلاردشت: از میدان معلم تا بریدگی نهالستان، برگشت به سمت دبیرستان دخترانه الزهرا، ساعت ۱۰ صبح

۲۰– شیرگاه: از مسجد جامع به طرف یادمان شهدای گمنام، ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۱– سیمرغ: از میدان شهید کشوری به طرف خیابان حضرت امام (ره)، مقابل مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح

۲۲– زیرآب: از مسجد جامع تا آستان مقدس امام‌زاده عبدالحق (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۳– پل‌سفید: از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح

۲۴– سرخرود: از جنب بخشداری، خیابان بهار، گلزار شهدای مهدیه، ساعت ۱۰ صبح

۲۵– مرزن‌آباد: از مقابل بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش و بالعکس، مسجد المهدی، ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۶– هچیرود: از مقابل مسجد جامع به سمت مرکز شهر، جنب بوستان مادر، ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۷– شهر پول: از جلوی آموزش و پرورش به طرف مسجد امام حسن عسکری (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۸– کجور: از دبیرستان آیت‌الله خامنه‌ای تا مسجد جامع، ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۹– بهنمیر: از مقابل آموزش و پرورش به سمت مصلای جمعه، ساعت ۹:۳۰ صبح

۳۰– هادی‌شهر: از میدان حضرت آیت‌الله روحانی، سه‌راه میر بازار تا مقابل بخشداری، ساعت ۹:۳۰ صبح

۳۱– لاریجان: از مقابل پمپ‌بنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسن‌زاده آملی، ساعت ۱۰:۰۰ صبح

۳۲– امام‌زاده عبدالله (آمل): از مقابل دبستان اسکو محله تا حرم مطهر، ساعت ۱۰ صبح

۳۳– سلمان‌شهر: از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور، به سمت خیابان شهید بهشتی، تجمع پایانی در پارک کوثر، ساعت ۹:۳۰ صبح

۳۴– کلارآباد: از جلوی مسجد حضرت حجت (عج) به سمت کارخانه چای و بالعکس، تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی، ساعت ۹:۳۰ صبح

۳۵– فریم: از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش، ساعت ۱۰ صبح

۳۶– کیاسر: از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح

۳۷– نشتارود: از مقابل شهرداری به سمت مصلای نشتارود، ساعت ۱۰ صبح

۳۸– خرم‌آباد: از میدان شهید ثابت به طرف مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح

۳۹– فرح‌آباد (رودپی شمالی): از میدان جهان‌نما تا مدرسه راهنمایی شهید عقیلی، ساعت ۱۰ صبح

۴۰– امیرکلا: از میدان انقلاب به سمت بوستان شهدای گمنام، ساعت ۹:۳۰ صبح

۴۱– گتاب: از بخشداری به سمت مزار شهدای خوشنام، ساعت ۹ صبح

۴۲– لاله‌آباد: از شهرداری زرگرشهر به سمت مصلای شهر، ساعت ۹:۳۰ صبح

۴۳– بندپی شرقی: از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام‌الدین، ساعت ۹ صبح

۴۴– بندپی غربی: از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش، ساعت ۹:۳۰ صبح

۴۵– بابل‌کنار: از بخشداری به سمت مصلای جمعه، ساعت ۹:۳۰ صبح

۴۶– آستانه‌سرا (دهفری، فریدون‌کنار): از مقابل حوزه بسیج سیدالشهدا به سمت امام‌زاده قاسم (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح

۴۷– دابودشت: از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا، ساعت ۱۰ صبح

۴۸– بالاتجن (قراخیل): از مسجد فاطمه زهرا تا میدان شهدا، ساعت ۹ صبح

۵۰– بلده: از مقابل پاسگاه انتظامی تا مسجد حضرت ولی‌عصر، ساعت ۱۰ صبح

۵۱– چمستان: از مقابل بخشداری به سمت مسجد جامع، ساعت ۹ صبح

۵۲– ایزدشهر: از مصلای شهر تا مدرسه طناز توسلی، ساعت ۹ صبح

۵۳– رویان: از دبیرستان شهید تونی تا گلزار شهدای مسجد جامع، ساعت ۹ صبح

۵۴– لفور: از دهیاری کالی‌کلا به طرف دبیرستان شهید توکلی، ساعت ۱۰ صبح

۵۵– نارنجستان: از بخشداری به سمت حسینیه ملفه روستای چای‌باغ، ساعت ۹:۳۰ صبح

۵۶– سنگده: از مسجد ۱۴ معصوم (ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح

۵۷– کوات: از مدرسه ابتدایی تا مسجد ابوالفضل (ع)، ساعت ۱۰ صبح

۵۸– اروست: از ابتدای محل تا پارک آیت‌الله خامنه‌ای، ساعت ۱۰ صبح

۵۹– ولویه سفلی: از مدرسه ابتدایی تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح

۶۰– قلعه‌سر: از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر (ع)، ساعت ۱۰ صبح

۶۱– کردمیر: از حسینیه سیدالشهدا (ع) به سمت مدرسه شهید باقری

۶۲– خالخیل: از مسجد ابوالفضل (ع) تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح

۶۳– چالو: از مسجد صاحب‌الزمان (عج) تا گلزار شهدا