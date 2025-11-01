پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته «روی خط تماس» به موضوعاتی از جمله هزینه نجومی تامین داروی بیماران خاص با وجود بهرهمندی از بیمه تکمیلی، پارک خودروها زیر تابلو توقف ممنوع و برخی مشکلات روستای انجیرک پرداخته است.
شما میتوانید انتقادات، پیشنهادات و قدردانی از رسیدگی به مسائل اجتماعی را با شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در شبکههای اجتماعی در میان بگذارید تا در شبکه آفتاب منتشر شود.