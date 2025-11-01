به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته «روی خط تماس» به موضوعاتی از جمله هزینه نجومی تامین داروی بیماران خاص با وجود بهره‌مندی از بیمه تکمیلی، پارک خودروها زیر تابلو توقف ممنوع و برخی مشکلات روستای انجیرک پرداخته است.

