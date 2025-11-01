به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: با توجه به وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی در محدوده شهرک گلستان و همچنین در نقطه‌ای خاص از محله مورد نظر که گزارشات مردمی حاکی از آن بود تیم عملیات این کلانتری ۱۴۱ گلستان بررسی موضوع را بر عهده گرفت و پس از تحقیقات از مالباختگان و رصد و پایش دوربین‌های محل سرقت، مشخصات ظاهری من جمله چهره، پوشش و نحوه سرقت استخراج شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با کار اطلاعاتی توانستیم مخفیگاه متهم در یکی از مناطق تهران کشف و شناسایی نماییم.