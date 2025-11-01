به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده مرزبانی استان ایلام با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پاسگاه‌های مرزی شهرستان مهران، اظهار کرد: برای تأمین امنیت پایدار در نوار مرزی، احداث ۶ مقر و پاسگاه جدید ضروری است.

وی افزود: همچنین از مجموع مسیر‌های ارتباطی مرزی، ۳۴۹ کیلومتر راه آسفالت و ۲۰۲ کیلومتر جاده خاکی به بهسازی و بازسازی نیاز دارند.

فرمانده مرزبانی ایلام تصریح کرد: نبود ۲۸ دهنه پل در محور‌های مرزی، در فصل زمستان تردد را دشوار کرده است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سفری دو روزه به استان ایلام، با همراهی استاندار و نمایندگان استان، وضعیت زیرساخت‌های مرزی را از نزدیک بررسی کردند.

قرار است نتایج این بازدید در قالب پیشنهاد‌هایی برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های مرزی به صحن مجلس ارائه شود.