به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: این واحد آموزشی ۸۵۰ متر مربعی با ۱۲۰ دانش آموز به همت خیر رضا منزوی زاده ساخته شده و شامل ۶ کلاس درس، آزمایشگاه، نمازخانه و کارگاه است.

ناصر فتحی افزود: در راستای عدالت آموزشی و با مشارکت خیران، از ۲۴ طرح نهضت مدرسه سازی در استان اصفهان،۱۲۸ مدرسه با ۶۶۰ کلاس درس تحویل ۲۰ هزار دانش آموز شد.

وی اضافه کرد: در ۸۰ درصد این طرح‌ها خیران مشارکت داشتند و در یکسال، آورده نیکوکاران مدرسه ساز استان اصفهان برای اجرای طرح‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان ادامه داد: همچنین هزار کلاس درس هم در استان اصفهان استاندارد و ایمن سازی شد.

مدیرآموزش و پرورش ناحیه ۴ اصفهان هم گفت: به همت خیر، زهره کاردانپور، ساخت سالن ورزشی دبیرستان دوره دوم دخترانه زهره کاردانپور هم امروز آغاز شد.

رحمت اله رضایی افزود: این سالن ورزشی هزارو ۲۰۰ مترمربعی با افزون بر ۴۰ میلیارد تومان قرار است تا کمتر از دو سال آینده به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش ناحیه ۴ اصفهان، در سال تحصیلی جاری، با مشارکت خیران بهره برداری ۱۲ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی شامل مدرسه، نمازخانه و چمن مصنوعی با حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار را دردستورکار داشت که تاکنون هشت طرح افتتاح شده‌اند.