رفع دائمی محدودیت مصرف برق برای شهرک صنعتی چرمشهر مشهد
عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی برای شهرک صنعتی چرمشهر مشهد، به عنوان نخستین شهرک صنعتی بدون خاموشی در کشور، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، همزمان با امضای تفاهمنامهای چندجانبه بین دستگاههای متولی، در راستای رفع محدودیت مصرف برق بخش صنعت، عملیات اجرایی طرح نیروگاه خورشیدی چرمشهر با حضور استاندار خراسان رضوی آغاز شد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مشهد روز شنبه در حاشیه این مراسم گفت: در راستای اجرای دستورالعمل مدیرعامل شرکت توانیر، تفاهمنامه چندجانبهای با هدف ساخت نیروگاه خورشیدی برای تأمین برق پایدار شهرک صنعتی چرمشهر و معافیت این شهرک از برنامههای مدیریت بار به امضا رسید.
حسن نوربخش افزود: این تفاهمنامه بین استانداری خراسان رضوی، شرکتهای برق منطقهای خراسان، توزیع برق مشهد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی استان امضا شد.
وی بیان کرد: طبق این توافق که به استناد دستورالعمل توانیر تنظیم شده، صنایع چرمشهر در ازای ساخت نیروگاه خورشیدی از خاموشیهای برنامهریزی شده (مدیریت بار) معاف میشوند.
نوریخش اضافه کرد: اجرای این طرح که ظرف سه ماه برنامهریزی شده است، به افزایش امنیت انرژی، توسعه انرژیهای پاک و کاهش بار پیک شبکه در مشهد منجر خواهد شد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: در این راستا امروز با حضور استاندار، عملیات اجرایی نصب نیروگاه خورشیدی برای یکی از واحدهای تولید چرم شهرک صنعتی چرمشهر آغاز شد که به مرور به کل واحدهای شهرک تسری مییابد.