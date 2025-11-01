در نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) عنوان شد: ایمان و عدالت‌خواهی از الزامات اساسی و ویژگی‌های مؤمنان برای زمینه‌سازی ظهور است.

ایمان و عدالت‌خواهی، الزامات اساسی مؤمنان زمینه‌ساز ظهور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی برگزار شد.

در این نشست، آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به اهمیت انتظار فرج، صبر، مجاهدت، ایمان و عدالت‌خواهی را از الزامات اساسی برای مؤمنان و متقین برشمرد و این ویژگی‌ها را از مقدمات زمینه‌ساز ظهور دانست.

آیت‌الله دری با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی هرچه بیشتر زمینه‌های ظهور، خاطرنشان افزود: همان‌گونه که زمینه‌های نهضت امام خمینی (ره) فراهم شد و انقلاب اسلامی شکل گرفت، باید برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نیز بستر‌های معرفتی و اجتماعی تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، افزایش معرفت را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ظهور امام زمان (عج) عنوان کرد و خواستار تلاش همگانی در این مسیر شد.