تدوین اطلس سازندگی و محرومیت زدایی بسیج اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سازندگی و محرومیت زدایی بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی در دومین همایش معاونان سازندگی و محرومیتزدایی کانونهای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد اصفهان گفت: برای اولویت بندی بهتر در حوزه سازندگی محرومیت زدایی و محرومیت زدایی اطلس محرومیت زدایی مناطق شامل اطلاعات جامع محلهها تدوین میشود تا در اختیار گروههای مرتبط قرار بگیرد و برنامههای جهادی سازمان یافتهتر شود.
آرزو عبداللهی با اشاره به ظرفیت بالا و بیبدیل محرومیتزدایی فرهنگی به همت استادان بسیجی گفت: در کار جهادی و سازندگی، توانمندسازی نیروها، کارآفرینی، اشتغالزایی و سازندگی از ظرفیتها و توانمندیهای بسیج اساتید است که با آغاز فعالیت اطلس محرومیت زدایی و رصد وضع استانی و برنامهریزی منطقهای میتواند به بهترین نحو اجرا شود.
وی اضافه کرد: این معاونت حدود یکسال و نیم هست که فعالیت خود را آغاز کرده و شبکه سازی اولیه خود را شکل دادهایم و به همراه آن، خیریه شهید شهریاری راه اندازی شده و یک شماره کارت اختصاصی با هدف تجمیع منابع مادی و نقدی سازندگی و محرومیت زدایی برای هر استان در نظر گرفتیم.
مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان هم گفت: در هر دو دوره همایش معاونان سازندگی و محرومیتزدایی کانونهای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، این واحد میزبان بود.
حسینعلی اسدی، تشکیل کارگروههای علمی و پژوهشی با حضور دانشجویان برای بهکارگیری توانمندی آنها درراستای بهبود و تسریع روند سازندگی و محرومیتزدایی بویژه در اجرای اردوهای جهادی را اثرگذار دانست.
۳۲۰ کانون بسیج اساتید در دانشگاههای آزاد اسلامی کشور فعال است.